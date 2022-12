Sport. Quel Noël pour les entraîneurs caennais ?

Julien Guimard, l'entraîneur

du Hockey Club de Caen

"Ma priorité est de passer les fêtes de Noël avec ma famille et mes six enfants. Je souhaite donc profiter au maximum d'eux.

De retour dans ma Normandie natale après être revenu de Haute-Savoie, ce sera fruits de mer au menu ! Quand j'étais en Haute-Savoie, les fruits de mer ne m'attiraient pas plus que ça, mais ici, ils me paraissent bien plus appétissants. Pour les fêtes, les joueurs de l'équipe vont partir avec un programme individualisé, mais pour ma part, je vais uniquement regarder des matchs de hockey. C'est l'occasion pour moi d'observer ce qu'il se passe dans les pays étrangers."

Roch Bedos, coach du Caen Handball

"Pour nous, entraîneurs de handball, le moment des fêtes de Noël, c'est l'occasion de profiter d'une trêve. Ce sont 15 jours bienvenus qui nous permettent de récupérer. Noël, c'est le moment de nous retrouver en famille et, dans ce métier, nous n'avons pas beaucoup de moments où nous pouvons profiter de nos proches. Je vais profiter de ces jours de pause pour passer du temps avec mon entourage."

Xavier Renouvin,

l'entraîneur du Caen TTC

"Noël, c'est le moment de profiter de ma femme et de mes enfants. En général, je passe cette période en Bretagne car ma femme en est originaire. Je vais pouvoir passer un moment privilégié en famille, ce qui peut être rare à cause de mon métier. Quand on est enfant, Noël, c'est avant tous les cadeaux. Désormais, ma priorité est mes enfants et les cadeaux qu'ils peuvent avoir. Je ne sais pas vraiment de quoi sera composé le menu du réveillon, mais les huîtres sont une étape obligatoire dans le repas breton."

Stéphane Eberlin,

aux commandes du CBC

"Pour les fêtes de Noël, je vais faire mon retour dans mon Alsace natale afin de profiter des repas en famille. En Alsace, nous fêtons Noël sur trois jours, le 26 étant férié.

Ces quelques jours vont être composés de repas en famille, chez mes parents mais aussi chez un oncle. Ce qui me plaît le plus dans cette période, c'est l'ambiance familiale et conviviale. Quand nous sommes tous réunis à table, c'est le moment d'évoquer des souvenirs qui nous sont chers."