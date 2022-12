[Replay]. Tendance Ouest en direct de Bayeux pour les Galopades de Noël

Dans huit jours, il sera l'heure d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. Tout le mois de décembre, Tendance Ouest va à la rencontre de toutes celles et ceux qui font de cette fin d'année un moment magique aux quatre coins de la région. Vendredi 16 décembre, votre radio était en direct de Bayeux à l'occasion des Galopades de Noël.

Festivités de noël, bûches gourmandes…

Cette course solidaire, conviviale et non compétitive lance les festivités de noël. Elle a lieu en même temps que l'ouverture du marché de noël qui ne rassemble pas moins de 20 chalets sur la place de la liberté. Pour en parler, Arnaud Tanquerel, maire adjoint en charge des sports, des loisirs et de la jeunesse était notre premier invité. "C'est le rendez-vous des familles, c'est une course populaire. Que l'on ait 6 ou 60 ans, on vient courir en costume".

Elle nous fait saliver cette bûche norvégienne🤤 Victor Damman de la pâtisserie A la Reine Mathilde à @BayeuxOfficiel était notre 3ème invité ce matin. Nous sommes en direct jusqu'à midi pour parler de noël 🎄 pic.twitter.com/kiaA4XCTAD — Tendance Ouest (@tendanceouest) December 16, 2022

Ces galopades devraient rassembler 700 participants dès 19 h 30 ce soir, au départ du marché de noël. L'association des commerçants, Bayeux Shopping, va proposer tout un tas d'animations. Carole Huet, co-présidente, est venu nous parler du dynamisme des commerçants lors des fêtes de fin d'année :

Pendant ces galopades, les commerçants vont proposer des dégustations sur le parcours. C'est le cas de la pâtisserie À la Reine Mathilde. Victor Damman, pâtissier, nous a régalé avec sa bûche norvégienne.

H-9 ⏳ Les #Galopades de #Noël à #Bayeux, c'est ce soir ! Hâte de partager ce moment unique de convivialité avant les vacances & les fêtes 👉 En parallèle, marché de Noël @BayeuxShopping et illuminations de la @BayeuxCathedral par l'office @Bayeux_Bessin seront à découvrir ! https://t.co/JJ6lZrZuLJ pic.twitter.com/BypVMsKzci — Ville de Bayeux (@BayeuxOfficiel) December 16, 2022

Enfin, Tendance Ouest a accueilli Jacky Desrues, secrétaire et entraîneur au Stade athletique bayeusain, organisateur des Galopades de Noël. Il prévient : les trois meilleurs costumes seront récompensés !

Pour la dernière sortie de l'année, Tendance Ouest sera en direct du Havre vendredi 23 décembre de 9 h à 12 h. Joyeux Noël !