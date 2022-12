Manche. Verglas : la préfecture appelle à la vigilance

Des températures en dessous de 0°C, des pare-brise gelés… Pas de doute, l'hiver s'est bien installé dans la Manche. Si la neige a pointé le bout de son nez mercredi 14 décembre, ce sont des pluies verglaçantes qui peuvent aussi tomber. Avec le froid, cela rend les routes glissantes. La préfecture de la Manche lance un appel à la vigilance : elle recommande de limiter les déplacements et de ne prendre la route que si c'est réellement nécessaire, de bien installer des chaînes ou des pneus neige et de ne pas rouler trop vite. Elle conseille aussi aux piétons de ne sortir qu'en cas de nécessité et de faire particulièrement attention aux chutes.

Avec ce verglas, plusieurs accidents ont eu lieu dans le département. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest intervient notamment sur la RN 174 dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n° 7 "Hébécrevon Périers " et n° 2 "Condé-sur-Vire". La route est coupée dans le sens Cherbourg vers Rennes et un bouchon de 5 km est en formation.

