[Photos] Météo. La Manche se couvre d'un manteau blanc : les photos de la neige 

Elle avait été annoncée, attendue, la neige est tombée dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre. Une pellicule de 1 à 5 cm recouvre le territoire, à l'exception du Cotentin.

Cet épisode hivernal rend les conditions de circulation parfois délicates sur les secteurs de La Haye-du-Puits, Valognes, Coutances, Saint-Lô, Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët. Le traitement des routes principales, rabotage et salages, est en cours depuis le milieu de la nuit. Toute la flotte des saleuses du Conseil départemental de la Manche est en action.

Circulation plus difficile sur le réseau secondaire où il faut adopter une conduite souple et privilégier le frein moteur pour éviter la sortie de route. Sur les trottoirs, les piétons doivent aussi redoubler de prudence.

Face à ces conditions météo, il n'y a pas de transport scolaire dans la Manche ce matin. Mais les écoles collèges et lycées restent ouverts.

Une fine couche de neige recouvre les trottoirs.

Le département de la Manche reste en vigilance orange pour neige et verglas. Le ciel va rester couvert avec encore ici et là quelques flocons et de possibles pluies verglaçantes.

