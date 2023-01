Restaurant. Les bons petits plats de L'Havrais Bière

Amatrice de blondes, de rousses et de brunes, c'est pour moi une adresse incontournable, au Havre. Depuis 2020, L'Havrais Bière sert ses breuvages, brassés dans le quartier de l'Eure, dans son taproom (bar dédié à la bière) situé face à la célèbre catène de conteneurs. Mais cette fois, c'est pour découvrir le service de restauration de la brasserie que je m'y attable, dans un décor industriel et cosy.

De la "comfort food"

Pour manger, le concept est le même que pour le bar : je dois passer au comptoir pour commander mon plat et récupérer pain, eau et entrée. Gare aux étourdis qui oublient leur numéro de table, indispensable pour la commande ! Le chef Quentin Prevoteau, qui a rejoint l'équipe en octobre dernier, concocte une carte hebdomadaire.

Pour débuter, j'opte pour un velouté de champignons au fromage, ail et fines herbes à 4,50 €. Suivra un risotto de coquillettes au gorgonzola et champignons de Paris. Pour ce plat végétarien, la viande est en option. Ce sera, pour moi, quelques tranches de coppa. Un "pâtotto" à 12 €, simple mais bon, c'est la marque de la maison. "Il fallait rester dans l'esprit du taproom, familial, simple, avec de bons produits", explique le chef. Chaque semaine, il propose deux entrées différentes, des grilled cheese (croque-monsieurs) végétariens ou non, une salade et un plat du jour. "Aujourd'hui c'est un burger, mais cela peut-être un rougail saucisse, du bœuf bourguignon, etc." poursuit Quentin Prevoteau, qui joue la carte "comfort food", des plats qui réchauffent le corps et le cœur. Pour terminer, retour au comptoir pour retirer le dessert, un biscuit roulé chocolat/noisettes (4,50 €).

S'il n'élabore pas ses plats en fonction de la carte des boissons, le chef estime malgré tout que "tout peut s'accorder avec la bière". Pour moi, ce sera une bière de Noël au sapin, concoctée avec des arbres de la ferme du Merisier, à Mannevillette.

Pratique. L'Havrais Bière, 1 rue de Paris au Havre. Tél. 09 84 38 68 19. Restauration le midi, du mardi au samedi.