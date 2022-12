Nord-Cotentin. Le père Noël va arriver en hélicoptère dans cette commune

Une arrivée par les airs ! Le père Noël descendra bien du ciel samedi 17 décembre à Breuville, petite commune de 400 habitants située près des Pieux et de Bricquebec. Accompagné de quatre lutins, l'homme à la barbe atterrira à 14 h 30 en hélicoptère dans un champ derrière la salle des fêtes. L'organisation de cet événement ouvert à tous est à mettre à l'actif du comité des fêtes.

Yves Alix, président du comité des fêtes de Breuville.

Un bonnet de Noël et des friandises offertes

"Nous avions déjà fait l'arrivée du père Noël en carriole, en moto et en voiture", indique Yves Alix, le président du comité des fêtes de Breuville. Le père Noël partira de Lessay vers 14 h 15 pour arriver un quart d'heure plus tard à Breuville distribuer des friandises. Les bénévoles offriront aussi aux enfants un bonnet de Noël et un paquet de confettis. Vers 15 h 15, après son arrivée et la prise de photos bien sûr, parents et enfants se dirigeront à la salle des fêtes.

Un goûter est également prévu avec chocolat chaud. Les adultes auront aussi droit à une boisson chaude avec du vin pour celles et ceux qui le souhaitent. Deux spectacles sont également prévus : l'école de cirque Sol'air de Cherbourg puis le show Tata Clownette avec au menu, maquillage, cracheur de feu et clowns.

Pratique. Renseignements auprès du président Yves Alix par téléphone au 06 08 33 80 47.