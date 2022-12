Neige, verglas. À quoi faut-il s'attendre pour la soirée et la nuit en Normandie ?

Ce mercredi 14 décembre, une partie de la Normandie s'est réveillée sous un manteau blanc de neige. Le Calvados et la Manche ont été les deux départements les plus touchés, avec le nord du département de l'Orne.

Cet après-midi, des flocons ont continué à tomber ici et là. Quelles sont les prévisions météo pour la soirée et la nuit, alors que les Normands, comme tout l'hexagone, s'apprêtent à suivre la demi-finale de football qui oppose la France au Maroc, au Qatar ?

Ce soir et pour la nuit, le Calvados, la Manche, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime ont tous été classés par Météo France en vigilance jaune neige-verglas. C'est un cran en dessous (ndlr : orange) que ces dernières douze heures.

De la neige dans la nuit ?

À 17 h 30, Météo France n'annonce plus aucun épisode neigeux pour la soirée. De rares averses, de pluie, sont en revanche attendues sur la pointe du Cotentin, qui devrait enregistrer une température douce pour la saison (7°C).

Du côté d'Argentan, les spécialistes de la météo annoncent jusqu'à -1°C et 0°C à 2°C pour le reste de la Normandie.

Les prévisions de Météo France pour la soirée du mercredi 14 décembre en Normandie, à 17 h 30. - Capture d'écran

Dans la nuit, statu quo : pas de neige. Les températures continuent de baisser dans l'Orne et l'Eure, atteignant jusqu'à -3°C.

Jeudi 15 décembre, éclaircies, nuages et averses sont attendus le matin en Normandie. L'après-midi, le soleil devrait s'imposer notamment dans l'Eure et en Seine-Maritime où la température pourrait grimper de plus de 5°C par rapport à aujourd'hui.

