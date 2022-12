Calvados. Vigilance orange neige et verglas, la Préfecture prend des mesures

Il devrait neiger dans le Calvados dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre. Le département est placé en vigilance orange neige et verglas. On annonce 1 à 3 centimètres en première partie de la nuit, avant que des averses de pluie givrante ne prennent le relais. Une seconde vague neigeuse pourrait pointer le bout de son nez en fin d'après-midi le mercredi. Alors que les températures ne devraient pas dépasser un degré dans la journée, la Préfecture du Calvados prend des mesures.

Aide renforcée pour les sans-abri

Le plan grand froid est activé. Dès ce soir, les dispositifs du SAMU Social et du 115 sont renforcés. Les horaires d'accueils du centre social La Boussoles sont élargies. À partir de demain, "les hébergements de nuit Cap Horn et Maison de Bayeux fonctionneront en continu, 24 heures sur 24", indique la Préfecture dans un communiqué. Enfin, un gymnase sera mis à disposition, en lien avec la ville de Caen.

Les poids lourds ralentis

Sur la route, les ramassages scolaires sont interdits durant toute la journée du mercredi. Enfin, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes doivent abaisser leur vitesse de 20 km/h et sont interdits de dépasser un autre véhicule. "L'ensemble du réseau routier du département fait l'objet d'un salage préventif dès ce soir, et les équipes d'astreintes des différents gestionnaires sont mobilisées pour intervenir dans les meilleurs délais", conclut la Préfecture.

Prudence donc sur les routes.