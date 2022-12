Mondial 2022. France-Maroc, l'avant-match en cinq questions

La demi-finale de la Coupe du Monde de football mercredi 14 décembre à 20 h entre la France et le Maroc s'annonce brûlante. Le vainqueur affrontera en finale le vainqueur du match Argentine-Croatie. Voici cinq questions avant ce duel tant attendu.

Quel est l'historique des confrontations entre la France et le Maroc ?

C'est une première ! La France et le Maroc ne se sont jamais affrontés en Coupe du Monde. Les seules références entre ces deux nations étaient à l'occasion de matchs amicaux. La dernière rencontre remonte au 16 novembre 2007 où les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (2-2). Les Bleus sont invaincus contre les Lions de l'Atlas sur les cinq confrontations avec notamment cette large victoire (5-1) le 6 juin 2000. En match préparatoire à la Coupe du Monde 1998, les Marocains avaient accroché l'Equipe de France (2-2). On connaît la suite.

Pourquoi une victoire de l'une ou de l'autre équipe serait historique ?

Le parcours des Marocains est déjà historique. Il s'agit de la première nation africaine de l'Histoire à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Le Cameroun, en 1990, avait buté en quarts de finale face à l'Angleterre (3-2) en prolongations. Scénario similaire pour le Sénégal en 2002 (0-1) contre la Turquie, toujours en quarts. Enfin, le Ghana était passé proche de l'exploit contre l'Uruguay en 2010 à ce même stade de la compétition (défaite aux tirs au but). Une qualification du Maroc en finale serait un exploit majeur.

Pour les Français, il s'agit de rester en lice pour décrocher une deuxième Coupe du Monde d'affilée, après 2018. La dernière nation à l'avoir fait : le Brésil en 1958-1962. L'Italie avait aussi réalisé cet exploit lors des Coupes du Monde 1934 et 1938. Pour la petite histoire, en cas de victoire de la France sur le Maroc et de la Croatie face à l'Argentine, la finale serait identique à celle de 2018. Et ça, ce n'est jamais arrivé !

Pourquoi les supporters marocains seront-ils beaucoup plus nombreux que les supporters français dans le stade Al-Bayt ?

45 000 supporters marocains attendus contre 4 000 Français dans l'enceinte Al-Bayt. En plus du caractère historique que cette demi-finale représente pour les Marocains, un autre élément entre en compte pour justifier un tel écart du nombre de supporters des deux équipes. La compagnie Royal-Air-Maroc a en effet mis en place un véritable pont aérien entre Casablanca et Doha afin d'accueillir les dizaines de milliers de Marocains au Qatar. Près de 30 vols spéciaux sont assurés par des avions gros-porteurs entre les journées de mardi 13 et mercredi 14 décembre. “À une qualification historique, un dispositif historique” vante la compagnie aérienne. Le 12e homme donnera-t-il une nouvelle fois des ailes aux Lions de l'Atlas ?

Ce match entre la France et le Maroc sera particulier pour plusieurs joueurs. Lesquels et pourquoi ?

Le cœur de Mattéo Guendouzi battra-t-il un peu plus fort lors de ce France-Maroc ? Le milieu de terrain marseillais, titulaire lors du France-Tunisie, le 30 novembre dernier (défaite 1-0) où Didier Deschamps avait fait une revue profonde d'effectif, ne vivra pas cette rencontre comme ses coéquipiers. Pour cause, l'ancien joueur d'Arsenal a des origines marocaines : son père est né à Berkane au Maroc, sa mère en France, lui-même à Poissy dans les Yvelines. Côté Marocains, deux joueurs sont nés en France : Sofiane Boufal à Paris, Romain Saïss à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Ils sont par ailleurs deux internationaux marocains à évoluer dans le championnat de France : Sofiane Boufal et Azzedine Ouhani. Les deux jouent à Angers, dernier de Ligue 1. Pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, la rencontre aura aussi une saveur particulière : les deux joueurs évoluent au Paris Saint-Germain, sont très amis et devraient se retrouver sur la même aile mercredi soir.

Emmanuel Macron se rendra à Doha pour encourager l'Equipe de France. Comment le roi du Maroc Mohamed VI soutient-il son équipe ?

Comme en 2018 pour la Coupe du Monde en Russie, le chef d'État français assistera à la demi-finale des Bleus face au Maroc, à Doha. Il s'y était engagé en amont de la compétition. Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est lui déjà fait remarquer lorsque les Lions de l'Atlas sont venus à bout de l'Espagne aux tirs au but, mardi 6 décembre. On peut voir dans la vidéo ci-dessous le souverain de 59 ans défiler dans les rues vêtu d'un maillot de foot aux couleurs du Maroc, à bord d'une voiture blanche et saluant la foule. La ferveur est belle et on n'imagine pas ce qu'il ferait si le Maroc sortait la France !