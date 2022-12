Santé. Les prochaines collectes de sang dans l'Orne

Soigner des patients et éviter des hémorragies, cela reste possible grâce aux donneurs de sang. L'Établissement français du don du sang (EFS), qui organise des collectes, appelle à la mobilisation des donneurs. Le stock national avoisine aujourd'hui les 81 000 poches "alors qu'on devrait être à 100 000" selon l'EFS. Dans l'Orne, il n'y a pas de maison du don. Les équipes de l'EFS organisent des collectes dans différents lieux du département. Selon l'opérateur civil, "seulement 4,5 % des gens en âge de donner donnent en France". Les conditions pour être donneur sont simples : être âgé de 18 à 71 ans, et être en bonne santé.

Les collectes en décembre dans l'Orne :

• Mercredi 14 décembre : à L'Aigle, à la salle Michaux au Parc expo

• Samedi 17 décembre : à Alençon, à la halle aux toiles, de 9 h 30 à 13 h

• Mardi 20 décembre : à La Ferté-Macé, au stade Meillon, salle Rossolini

• Vendredi 23 décembre : à Flers, au Forum

• Lundi 26 décembre : à Argentan, hall du Champ de Foire

• Mardi 27 décembre : à Vimoutiers, salle des Fêtes Armontel

• Vendredi 30 décembre : à Mortagne-au-Perche, au carré du Perche