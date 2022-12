Le Havre. Trois mineurs au volant d'une voiture volée sont placés en garde à vue

Repérés au volant d'une voiture volée, trois mineurs ont été interpellés par la Brigade Anticriminalité (BAC), rue de Reims au Havre vers minuit, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre. Le vol avait été signalé, deux jours avant, le samedi 10 décembre.

Encerclé par les deux voitures des forces de l'ordre, le conducteur, âgé de 17 ans, a tenté de se dégager en marche arrière puis en marche avant sur le trottoir. Dans sa manœuvre, le jeune homme a percuté un des véhicules de la Bac.

Le conducteur et ses deux passagers, âgés de 17 ans et 16 ans, ont été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue, pour recel de vol et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Tous résident au Havre.