Votre horoscope signe par signe du mercredi 14 décembre

Bélier

Vous prenez plaisir à vous isoler avec des souvenirs d'enfance ou à revoir un vieux film en bonne compagnie.



Taureau

Vous ne saurez pas par quoi commencer aujourd'hui. Ne vous laissez surtout pas déborder par les autres !



Gémeaux

Un contact oublié revient sur le devant de la scène. Il pourrait être porteur d'opportunités très fécondes.



Cancer

Si l'avenir vous paraissait incertain, vous pouvez vous rassurer, rien n'est perdu.



Lion

Il est probable que les soucis que vous rencontrez ne datent pas d'hier et que c'est le moment de les régler.



Vierge

La journée est plus calme et plus concentrée sur les détails. C'est un bon moment pour simplement savourer la douceur du foyer.



Balance

Vous devrez faire des concessions, vous vous en féliciterez par la suite, ne vous inquiétez pas.



Scorpion

Votre vie relationnelle et sentimentale se teinte de nouvelles couleurs. Cela va vous donner du baume au cœur et vous redonner confiance en vous.



Sagittaire

Les efforts musculaires vous sont facilités aujourd'hui. C'est le moment de changer vos meubles de place !



Capricorne

L'ambiance est harmonieuse et vous prenez plaisir à planifier de bons moments en famille



Verseau

Vous diminuez les excès et vous êtes aux petits soins pour l'être aimé. Vos amours prennent une belle tournure. Vous avez envie de vous investir.



Poissons

Vous allez vous rapprocher des personnes qui vous motivent et vous donnent de l'élan pour sortir de votre carapace et sourire à la vie.