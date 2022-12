Rouen. Une nonagénaire victime de faux agents de police et de Veolia

Prétextant vouloir contrôler la qualité de l'eau, une personne se présentant comme un agent de Veolia s'est rendue au domicile d'une femme de 94 ans à Rouen en début d'après midi, jeudi 8 décembre. Vêtu d'une veste à l'effigie de l'entreprise, le faux agent réussit à gagner la confiance de la victime qui le laisse entrer. Cette dernière l'emmène alors dans sa cuisine, mais son attitude devient suspecte, selon la vieille dame, qui remarque que l'agent ne vérifie pas la tuyauterie.

C'est alors que deux autres personnes munies de brassards de police, viennent alerter la dame qu'il s'agit d'un faux agent des eaux, puis l'interpellent. Après le départ des trois individus, la nonagénaire constate que sa maison a été cambriolée et comprend qu'il s'agissait aussi de faux policiers. Ces derniers ont probablement fouillé la maison pendant que la victime était occupée avec le premier agent dans la cuisine. La victime fait état d'une centaine d'euros disparus ainsi qu'un bracelet en or et une chevalière.

Une enquête a été lancée par la sûreté départementale. La police appelle les citoyens et notamment les personnes âgées à la vigilance face à la recrudescence des vols par ruse dans le département.