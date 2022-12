Alençon. "On s'attend à des fêtes différentes des autres années"

La course aux cadeaux et aux mets de Noël a commencé. Deux semaines avant le jour J, les commerçants ne lésinent pas sur l'importance de cette période. On voit déjà quelques sapins devant des magasins et une majorité de vitrines décorées aux couleurs des fêtes de fin d'année, de quoi égayer le centre-ville à Alençon. A Flers, les boutiques se sont elles aussi parées de leurs plus beaux apparats. Les autres villes ne sont pas en reste, comme à Argentan ou les guirlandes lumineuses font scintiller le centre-ville, depuis samedi 3 décembre.

Les centres en fête

Les économies d'énergie n'auront pas eu raison de la magie de Noël. Si la plupart des communes ont réduit la durée de leurs illuminations, le mois de décembre a conservé son ambiance festive. De quoi rassurer les commerçants qui comptent sur cette fin d'année pour redorer leur chiffre d'affaires annuel. A Alençon, l'association des commerçants, forte de 80 adhérents, a vu les choses en grand : la plupart des boutiques ont reçu un sapin pour décorer leur commerce.

Ecoutez-ici : Karine Cherot de Shop'In Alençon et Mathieu Potel, des Carrefour de Sées et Argentan

Comme chaque année, des chèques-cadeaux sont vendus pour des valeurs de 20, 30 ou 40 €. Les commerçants vont pouvoir compter sur les nombreuses animations prévues dans la ville. Samedi 10 et dimanche 11 décembre, les rues seront animées par Marc Gil et son orgue de Barbarie. Le marché de Noël a aussi lieu durant le week-end autour de la Halle au blé et rue aux Sieurs. A Argentan, des déambulations organisées par l'association RustiK auront lieu samedi. Un marché de Noël se tiendra aussi quartier des Provinces. Programmation similaire à Flers avec animations et marché de Noël.

Des fêtes différentes ?

Les commerçants ne veulent pas jouer les trouble-fêtes. Pourtant, la période reste cruciale pour les professionnels. Les boutiques de centre-ville ne sont pas les seules à se préparer. Les grandes surfaces font le plein dans les rayons. Au Carrefour d'Argentan, le non alimentaire a déjà pris place dans le magasin. A celui de Sées, ce sera la semaine prochaine. L'incertitude règne : les clients consommeront-ils comme les autres années en raison de la baisse du pouvoir d'achat ? Réponse samedi dans les centres-villes et aux caisses des supermarchés !