Le Havre. Écrivains, comédiens et chanteurs attendus au festival Le Goût des Autres

La douzième édition du festival littéraire Le Goût des Autres se déroulera du jeudi 19 au dimanche 22 janvier au Havre.

Plusieurs écrivains auréolés de prix littéraires ces dernières semaines seront présents pour des rencontres et lectures, comme Brigitte Giraud (Prix Goncourt), Emmanuelle Bayamack-Tam (Prix Médicis) ou encore Sabyl Ghoussoub (Prix Goncourt des lycéens).

Amélie Nothomb et sa sœur

D'autres incontournables de la littérature française seront de la partie, comme Amélie Nothomb et sa sœur Juliette, Philippe Besson ou Philippe Claudel. On retrouvera aussi Véronique Ovaldé, Laurent Gaudé, les journalistes Annick Cojean et Christophe Ono-dit-Biot, ou encore le réalisateur Lucas Belvaux qui vient de sortir son premier roman. Côté écrivains étrangers, on citera l'Américaine Lionel Shriver, l'Argentine Mariana Enriquez et l'Écossais, lauréat du Booker Prize, Douglas Stuart.

Les correspondances de Ben Mazué et Grand Corps Malade

Pour ouvrir le festival, jeudi 19 janvier, les chanteurs Ben Mazué et Grand Corps Malade s'installeront au Volcan à 20 heures pour une lecture d'extraits de leur livre Les Correspondants, recueil de lettres dans lequel ils échangent sur leurs conceptions de la vie et les coulisses de leur métier.

La clôture, dimanche 22 janvier, à 17 heures, au Volcan, sera confiée à Laëtitia Casta, qui interprète sur scène la pianiste virtuose Clara Haskil, racontée par l'écrivain Serge Kribus.

Musique et gastronomie

Le chanteur Renan Luce, lui, sera à la bibliothèque universitaire le vendredi 20 janvier, à 19 h 30, pour un spectacle intitulé Relectures, avec le pianiste Christophe Cravero. D'autres rendez-vous musicaux sont par ailleurs prévus, dont un ciné-BD concert autour de l'œuvre de Fabcaro ou un concert littéraire dédié au jeune public.

Enfin, une soirée au Magic Mirrors, quai Frissard, mêlera musique, gastronomie, burlesque, poésie et… karaoké, samedi 21 janvier.

