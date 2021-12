Cerza, terre d’accueil de la vie sauvage

Chaque année, 300 000 visiteurs s’empressent au Parc zoologique Cerza, près de Lisieux, un espace dont le premier objectif est de préserver une faune menacée de disparition. En parcourant les deux circuits de visite à pied, vous verrez évoluer en semi-liberté près de 800 animaux sauvages, soit 120 espèces originaires des cinq continents. Entre deux promenades, vous pourrez embarquer à bord du Safari Train, l’occasion d’observer et de photographier ours, galadas, lycaons, girafes, rhinocéros, etc. En période estivale, vous pouvez assister aux goûters des lions à 14h30, des perroquets et des gibbons à 15h, des geladas à 16h15… Un moment privilégié au cours duquel vous pouvez poser vos questions aux soigneurs !



Pratique. Parc zoologique Cerza (Calvados), D143, Hermival Les Vaux, ouvert en juillet et août de 9h30 à 19h. Information : 02 31 62 17 22, info@cerza.com. Tarifs de 9,50 à 17 €, gratuit pour les moins de 3 ans.