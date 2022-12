Évreux. Noël : patinoire, spectacles et village des associations au programme

Évreux se prépare à fêter Noël. La Ville propose un ensemble d'animations gratuites pour les familles et les enfants.

À partir du mercredi 7 décembre, la médiathèque et ses annexes ouvriront le bal des réjouissances avec un programme varié : ateliers livre en sapin, atelier Microfolie, jeux "spécial Noël", films d'animation, contes, lectures animées et spectacles pour lire cette année encore la magie de Noël dans les yeux des tout-petits.

Une patinoire

Du samedi 17 au samedi 31 décembre, le public aura rendez-vous dans le centre-ville et place Charles de Gaulle. Les visiteurs profiteront de la patinoire, du sapin géant, du village des associations (bourse aux jouets, gaufres et crêpes et chocolat chaud), des ateliers maquillages et des spectacles. Marionnettes, clowns, contorsionniste, jongleries, tours de magie et concerts de musique vont se succéder sur la place de l'hôtel de ville.

Comme chaque année, le père Noël fera son apparition, avec une descente en rappel de la façade de l'hôtel de ville, le dimanche 18 décembre à partir de 15 heures.