Le Havre. Bientôt un bonus réparation pour les appareils électriques et électroniques

Réparer un appareil plutôt que le jeter : beaucoup y renoncent, face à un grille-pain ou un sèche-cheveux en panne. Mais à partir du jeudi 15 décembre, l'État va encourager à donner une seconde vie aux équipements électriques et électroniques, avec un bonus réparation. "Les clients pourront bénéficier de 10 à 45 euros de réduction sur la réparation, selon le type d'appareil. Les artisans seront ensuite remboursés par l'État", détaille Allan Pillard, qui a lancé L'Atelier d'Allan, au Havre, il y a deux ans. De quoi alléger la facture de 20 % chez les réparateurs labellisés par le dispositif. "Enfin ! C'est une bonne idée, pour montrer que réparer ne coûte pas forcément plus cher", estime le réparateur, dont les étagères ne désemplissent pas depuis qu'il s'est mis à son compte.

Ce jour-là, il est justement aux prises avec une machine à café à dosettes. "Le boîtier qui perce la capsule est endommagé en raison de l'utilisation de capsules qui ne sont pas d'origine", détaille le réparateur. Une fois la pièce de plastique changée, "le client en aura pour 40 euros, alors qu'une machine neuve coûte environ 120 euros".

"Le pas cher coûte très cher"

Tout n'est bien entendu pas réparable. "Pour ouvrir certains produits, il faut casser. Et bien sûr, la coque cassée n'est plus fabriquée !", constate Allan Pillard, qui tombe aussi parfois sur des vis très difficiles à atteindre. "Dans ces cas-là, je me dis que cela n'a vraiment pas été pensé pour être réparé. Mais il y a un réel progrès entre les appareils d'il y a quelques années et aujourd'hui." Pour éviter les pépins, le réparateur conseille d'opter pour des marques reconnues. "Les sous-marques, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver des pièces, note Allan Pillard. Le pas cher coûte très cher…"

Bientôt un bonus réparation Impossible de lire le son.

Ce réparateur sera prochainement agréé pour le bonus gouvernemental. La liste des artisans labellisés devrait être disponible d'ici le jeudi 15 décembre sur label-qualirepar.fr.