Orne. Grippe aviaire : plus de 300 oiseaux déjà abattus

C'est une première dans l'Orne : jusqu'à présent, la grippe aviaire s'était arrêtée aux portes du département, selon la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). Début octobre, deux foyers de contamination, à proximité de Roiville, entre Gacé et Vimoutiers, ont été découverts. Le virus d'influenza, qui touche les oiseaux, s'est déclaré dans des élevages de type basse-cour. Le 10 novembre, un nouveau foyer a été découvert dans l'Eure, à la frontière du département. À noter que la France a pris un arrêté national pour qualifier "le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène" sur l'ensemble du territoire.

27 communes sous surveillance

Si les seize agents du Service santé, protection animale et de l'environnement (SPAE) devraient terminer les contrôles dans la zone de contamination début décembre, le travail n'est pas fini. Avec le nouveau foyer détecté mi-novembre, des élevages de huit nouvelles communes doivent être contrôlés. Au total, plus de 70 élevages ont été inspectés. La préfecture appelle les éleveurs, qu'ils soient des particuliers ou des commerciaux, à aller se faire recenser auprès des mairies. Ce recensement est obligatoire depuis 2006 mais, selon la DDETSPP, de nombreux élevages ne sont pas encore répertoriés. Ces zones de surveillance pourraient être levées fin décembre, lorsque les agents de la SPAE auront terminé les contrôles et les analyses.

Ecoutez ici : Karine Proux, directrice de la DDETSPP Impossible de lire le son.

Le premier foyer de contamination a imposé l'abattage de 55 poules et dindes, le second de 178 oiseaux et le troisième de plus d'une centaine. Pour l'instant, seuls des élevages de particuliers ont été touchés par le virus. La DDETSPP appelle les particuliers et les professionnels à prendre toutes les mesures de précaution possibles, notamment :

- mettre à l'abri ses volailles

- mettre l'abreuvement et l'alimentation dans les bâtiments

- utiliser des chaussures et vêtements dédiés pour accéder à la partie de l'exploitation où les volailles sont détenues

- interdire tout accès aux points d'eau, sauf s'ils sont intégralement sous filet.

L'ensemble de ces mesures sont "essentielles" car elles permettent d'éviter que de nouveaux foyers de contaminations voient le jour. Concernant la chasse, des mesures de prévention sont aussi à appliquer, notamment dans "le transport et le lâcher de gibiers à plumes". La Fédération départementale des chasseurs a fait connaitre l'ensemble des mesures de prévention sur son site internet.

Pas de risques pour la consommation

La DDETSPP et la préfecture rappellent que la consommation de volaille ne comporte aucun risque de contamination. En effet, avant d'être abattus, les animaux sont systématiquement contrôlés par des vétérinaires. De plus, jusqu'à présent, aucun foyer de contamination dans le département n'a été détecté dans les élevages commerciaux. La société des Éleveurs de la Charentonne, dont le siège est basé à Gacé, reconnaît que le virus influenza a eu un impact sur la quantité de viande qui sera disponible pour les fêtes de fin d'année. "Nous sommes obligés de créer des listes d'attente car il y a eu moins de production", déclare Audrey Jaillot, chargé de communication au sein de l'entreprise.

Ecoutez ici : Audrey Jaillot, éleveurs de la Charentonne Impossible de lire le son.

Le virus et les zones à risque

Une zone à risque particulière est signalée dans les vallées de la Touques et de la Dives. Ces fleuves sont réputés pour être particulièrement fréquentés par les oiseaux migrateurs et sauvages. La grippe aviaire, aussi appelée virus influenza, se transmet entre les oiseaux, notamment quand ils ont accès aux mêmes points d'eau et de ravitaillement. L'homme peut quant à lui être contaminé dans de rares cas, s'il est en contact direct, rapproché et permanent avec des oiseaux contaminés.

Les communes concernées par la zone de surveillance et par la zone réglementée supplémentaire :

La Ferté-en-Ouche, La Gonfrière, Saint-Nicolas-de-Sommaire, ainsi que Aube, Avernes-Saint-Gourgon, Beaufai, Le Bosc-Renoult, Brethel, Chaumont, Cisai-Saint-Aubin, Ecorcei, L'Aigle, Neuville-Sur-Touques, Rai, Saint-Aubin-De-Bonneval, Saint-Evroult-De-Montfort, Saint-Evroult-Notre-Dame-Du-Bois, Saint-Germain-d'Aunay, Saint-Hilaire-sur-Risle, Saint-Martin-d'Ecublei, Saint-Pierre-des-Loges, Saint-Sulpice-sur-Risle, Saint-Symphorien-des-Bruyères, Sap-en-Auge, Le Sap-André, Touquettes et La Trinite-des-Laitiers.