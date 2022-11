Grippe aviaire. Deux foyers confirmés dans l'Eure

Alors que tout le pays est assujetti à une obligation de confinement des volailles de plein air en raison de la menace élevée de grippe aviaire, deux foyers d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène ont été détectés dans l'Eure et confirmé par la préfecture vendredi 11 novembre.

Le premier concerne une exploitation non commerciale détenant des volailles en basse-cour sur la commune de Notre-Dame-Du-Hamel, dans le Sud département. Des zones réglementées de protection, et de surveillance ainsi qu'une zone réglementée supplémentaire ont été mises en place dans un rayon de 3, 10 et 20 km, indique la préfecture de l'Eure.

Les services de l'État précisent également qu'un deuxième cas de grippe aviaire a été repéré dans la faune sauvage près d'Évreux. Elle concerne un faisan trouvé mort sur la commune d'Aviron. Là encore une zone de contrôle temporaire est mise en place dans un rayon de 20 km autour d'Aviron soit 156 communes concernées.

Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, 770 000 volailles de plein air ont dû être abattues depuis le 1er août en France. Au total, 47,7 millions de volailles ont été abattues cette année dans les élevages, en Europe.

