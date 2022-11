Elbeuf. Quel avenir pour l'immeuble qui menace de s'effondrer rue des Martyrs ?

Déjà visé par un arrêté de péril en 2021 pour la dégradation de sa façade, l'immeuble situé au 63 rue des Martyrs à Elbeuf a menacé de s'effondrer jeudi 24 novembre, obligeant les secours à évacuer une partie du bâtiment et des immeubles voisins. Une lourde opération qui a nécessité près de 30 pompiers sur place et la fermeture de la rue. Ensuite, une mise en sécurité d'urgence a été ordonnée. "En milieu d'après midi, un expert s'est rendu sur place pour faire l'analyse structurelle du bâtiment. Des opérations d'étaiements ont été réalisées en fin de journée vendredi", précise le maire de la commune Djoudé Merabet. La propriété est gérée désormais par un administrateur judiciaire mandaté par la Métropole au titre du dispositif d'Opah-RU, l'Opération programmée d'amélioration de l'habitat. Cette dernière peut être déployée sur des territoires urbains confrontés à des problèmes d'insalubrité de l'habitat, de friches urbaines, de vacance et d'extrême vétusté qui, au-delà du risque ou de la dégradation du cadre de vie, peut engendrer une dévalorisation de l'immobilier (à Elbeuf, plus de 900 logements ont déjà bénéficié d'Opérations programmées d'amélioration de l'habitat).

Une poutre endommagée

"Des premiers éléments que j'ai eus, c'est une poutre qui était dégradée, et qui menaçait la structure même du bâtiment, précise l'élu. La copropriété rencontre actuellement des difficultés financières, elle a été défaillante." Le maire pointe du doigt la négligence de la copropriété qui n'aurait pas engagé les travaux nécessaires à la consolidation de l'immeuble.

D'autres bâtiments concernés

Ce n'est pas le seul bâtiment qui a menacé de s'effondrer à Elbeuf ces dernières semaines. Déjà mi-novembre, une maison individuelle, propriété d'Engie, a dû être sécurisée rue du Neubourg après la découverte de fissures. Même chose rue de Rouen où, fin septembre, une expertise avait conclu à un risque d'effondrement d'une maison présentant, là encore, une fissure. "Là aussi, le propriétaire a énormément de difficultés financières", explique Djoudé Merabet. Les travaux étant trop lourds à supporter pour ce dernier, la mairie va "d'autorité" procéder à la démolition du bâtiment. "C'est la poisse !, déplore le maire. On a aussi énormément de bâtiments anciens à Elbeuf, cela correspond à l'histoire de la Ville."

Et les commerçants aux alentours sont un peu préoccupés. "C'est un peu inquiétant, on espère que ça ne va pas continuer comme ça à Elbeuf", se demande Aurélie Duffossay, gérante d'un opticien à côté de l'immeuble. Locataire, elle se demande finalement si son immeuble est bien solide. "J'espère que oui, le propriétaire a acheté il y a un an et demi, donc c'est récent, j'espère que le nécessaire a été fait et qu'il sait ce qu'il a acheté surtout."

Concernant l'immeuble rue des Martyrs, la mairie attend les suites de l'expertise du bâtiment, lundi 5 décembre. La collectivité devra alors faire le choix entre démolir l'immeuble ou réhabiliter le bâtiment, en engageant elle-même d'importants moyens financiers au regard de la fragilité financière de la copropriété.