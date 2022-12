[Reportage] Orne. Noël 2022 : malgré des budgets contraints, la fête restera belle

Comment offrir des jouets à ses enfants lorsqu'on ne peut pas boucler son budget alimentaire ? Les Restos font des cadeaux.

"Le nombre de bénéficiaires des Restos a augmenté de 11 % cet été, on a distribué 497000 repas dans les sept centres de l'Orne, y compris pour 48 bébés, alerte Catherine Weber de Rize, présidente des Restos du Cœur dans l'Orne. On estime que l'augmentation sera de 12 % durant l'hiver." Selon la présidente ornaise, de plus en plus de gens entrent dans la précarité : "Ils y arrivaient plus ou moins, mais ce n'est plus le cas. Ils n'auraient jamais pensé qu'un jour, ils auraient besoin des Restos, mais ils viennent s'y inscrire. C'est une démarche difficile, mais ils n'ont pas le choix. Dans le passé, on a eu beaucoup de familles monoparentales, mais désormais, on a des familles complètes, avec le père qui travaille. À partir du 15 du mois, elles vont venir chercher leur colis alimentaire." Pour nourrir tout le monde, Catherine Weber de Rize fait confiance à la structure nationale des Restos qui est en charge de l'approvisionnement. "On va faire face, on n'a pas le choix, mais je suis inquiète." Car localement, beaucoup de grandes surfaces font désormais des promotions sur les denrées en limite de date de vente, et la crise incite de nombreux consommateurs à profiter de ces offres sur ces produits frais, objets des ramasses des Restos dans les magasins. Un enfant sur quatre de familles en précarité dans l'Orne est aidé par les Restos. "Il faut trouver des solutions, un travail pour les parents, souligne la présidente. Les tremplins du Cœur, à partir de janvier, vont rediriger vers l'emploi les populations qui en sont éloignées."

Un cadeau pour Noël

Mais avant, il y a Noël. "On reçoit des cadeaux, des jouets. À Alençon, on a trié tous les jouets, par tranches d'âge, garçons/filles, et on les dispatche sur tous les centres dans l'Orne. Les bénévoles font la distribution. Les bénéficiaires viennent avec leurs enfants qui reçoivent ces jouets. Le sourire des enfants reste un moment extraordinaire." C'est également l'occasion d'un petit plus alimentaire, en fonction de l'approvisionnement. L'an dernier, des bûches glacées ont été distribuées. "J'espère que cette année aussi, on recevra des choses un peu spéciales pour marquer le coup pour Noël." La fin de l'année est la période des vœux, celui de Catherine Weber de Rize serait de mettre en place un camion itinérant de distribution alimentaire sur les routes de l'Orne, "parce qu'il y a des gens démunis qui n'ont actuellement pas accès aux Restos, faute de moyens pour se déplacer jusqu'au centre de distribution le plus proche de chez eux". Autre vœu, mobiliser de nouveaux bénévoles : ils étaient 370, ils ne sont plus que 330 dans l'Orne. Catherine Weber de Rize souhaite des personnes qui prennent "des responsabilités, même petites". Si le cœur vous en dit : 02 33 28 43 69.