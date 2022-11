Tennis de table (Pro A). Le Caen TTC doit relever la tête

Après une saison précédente pleine de suspense, le Caen TTC a perdu le titre lors de la dernière journée. Un nouveau championnat a commencé en septembre dernier. Les pongistes caennais ont repris la raquette avec, en ligne de mire, le top 4, significatif de play-offs. Deux mois plus tard, c'est la douche froide : avec une seule victoire pour cinq défaites, les Normands pointent à la 8e place, à seulement deux places de la 10e, synonyme de relégation.

Un déficit de victoire

Une petite victoire depuis le début de la saison. C'est trop peu pour une équipe qui a pour objectif de viser le top 4 et les play-offs. Le constat est d'autant plus important quand on regarde le nombre de matchs remportés par les pongistes caennais, 11 victoires pour 17 défaites. "Le système de marquage de points peut vite retourner la situation, un match remporté équivaut à un point. L'an dernier, à Noël, nous étions dans le ventre mou mais nous avons fini vice-champions de France. Il nous faut quelques victoires et nous allons repartir de l'avant. Nous avons besoin de points et il faudra les prendre pour tenir notre objectif", constate Xavier Renouvin, l'entraîneur caennais.

Un effectif en proie au doute

Avec un compteur toujours vierge cette saison, Niagol Stoyanov n'est que l'ombre de lui-même. Il représente parfaitement les difficultés de l'équipe. Stéphane Ouaiche, l'homme fort du précédent exercice, souffre actuellement d'une blessure à la cheville. Il reprendra la raquette, si son corps le lui permet, le mardi 13 décembre. "Nous avons quatre joueurs, s'il y a un blessé nous pouvons le suppléer. Cela représente malgré tout une opportunité pour Niagol. Il est dans une période de doute car il n'engrange pas de victoire et n'arrive pas à conclure. Sa confiance va revenir uniquement par la victoire, il aura l'occasion de gagner", analyse son coach. Wang Yang, n° 37 mondial et leader caennais, a un ratio inférieur aux attentes : six victoires pour autant de défaites. Son entraîneur ne le cache pas et attend de son joueur plus de résultats. Il reste tout de même reconnaissant envers le Slovaque qui a tout de même battu Chih-Yuan Chuang, n° 16 mondial. Antoine Hachard, quant à lui, tient son rang malgré ses quatre victoires pour cinq défaites. "Antoine joue bien, dans ses défaites, il a deux top 20 monde", explique Xavier Renouvin.