Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen et Épron

"Ma conjointe Estelle Engel et moi-même souhaitions un salon plus grand et plus visible. C'est chose faite !", explique Sébastien Allix, le gérant d'Estelle Engel, salon de coiffure situé dans la nouvelle place commerciale d'Épron. Quant à la boutique cadeaux La Chaise Longue, celle-ci se trouve désormais dans le centre-ville caennais. "La boutique de Mondeville était une adresse éphémère, explique Cécile Grandsire, la gérante. En ces périodes de fêtes, le magasin est ouvert le dimanche depuis le 27 novembre et jusqu'au 18 décembre." Pour l'enseigne franchisée Heiko, il s'agit de la huitième ouverture en France et de la première en Normandie. Son gérant Julien Carro est ravi de l'emplacement. "Nous sommes situés sur la Presqu'île de Caen, un quartier en plein développement !" La carte propose un poke bowl, le nouveau plat tendance, mi-chaud, mi-froid, à base d'effiloché de porc en sauce.