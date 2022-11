Le Havre. À Caucriauville, art et patrimoine s'invitent à l'école Louise Michel

Inventez la cour de récré de vos rêves : c'est la consigne pour les trois classes de CM2 de l'école Louise Michel, dans le quartier de Caucriauville, au Havre. Elles participent cette année à un jumelage avec une artiste, Ilka Kramer, et un établissement culturel, le Pays d'art et d'histoire.

Dessins, maquettes, visites…

La plasticienne et photographe propose en ce moment, à la Maison du patrimoine, une exposition autour de l'architecture Perret, à base de collages, photos et maquettes. Les enfants ont tenté d'appliquer son travail… à leur école. "D'abord ils ont réfléchi à comment ils pourraient améliorer leur cour, en dessinant des plans. Ensuite, nous avons créé des maquettes de l'école et les enfants ont investi la cour avec leur imagination" détaille l'artiste.

Les enfants se sont essayés à la photo comme des pros.

Fontaine en chocolat, toboggans géants, scène de concert, piscine, tyrolienne, éolienne, panneaux solaires… Les élèves ont laissé parler leurs envies et monté les éléments avec des matériaux de récup'. "C'est enrichissant pour les élèves de rencontrer un artiste. On les étudie, on montre des œuvres en classe, mais ce n'est pas la même chose que d'échanger" estime Lucie Leleu, l'une des institutrices mobilisées sur ce programme, basé également sur l'écologie, avec des déclinaisons en cours de sciences, par exemple. "Ce qui nous intéresse, surtout en REP+, c'est l'aspect pluridisciplinaire du projet." Plusieurs visites ponctuent l'année, notamment autour de l'architecture ou de la biodiversité.

Les idées des enfants serviront de base pour imaginer de futurs aménagements extérieurs dans la cour de récré. "C'est rare que l'on demande aux élèves leur avis, c'est valorisant", poursuit Lucie Leleu. S'il n'est pas prévu de jacuzzi ou toboggan XXL, "cela amènera à penser à des agrès plus réels, des équipements écodurables".

Rendez-vous en juin pour une restitution du projet à l'hôtel de ville. L'exposition d'Ilka Kramer est quant à elle visible jusqu'au 29 janvier à la Maison du patrimoine.