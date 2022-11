Manche. Trois personnes blessées dans une collision poids lourd-voiture : l'A84 fermée

Un poids lourd transportant des matières dangereuses a perdu une partie de son chargement vendredi 18 novembre, vers 7 heures, après une collision avec une voiture sur l'autoroute A84 dans le sens Rennes vers Caen, dans le secteur de Gouvets.

Le camion transportait des produits corrosifs faiblement concentrés.

Trois personnes ont été blessées dans l'accident, un homme de 33 ans, le conducteur du poids lourd, et deux femmes, l'une âgée de 33 ans, la conductrice de la voiture, et l'autre âgée de 25 ans. Les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

38 sapeurs-pompiers sont engagés sur cet accident de la route.

Par mesure de sécurité et le temps des opérations de secours, l'A84 est fermée dans le sens Rennes vers Caen au niveau de l'échangeur n°38 "Villedieu-les-Poêles – Saint-Lô". Une déviation est mise en place par les RD999 et RD975 vers Pont-Farcy et la RD974 vers Saint-Lô.

L'A84 est fermée dans le sens Caen vers Rennes au niveau de l'échangeur n°40 "Coutances – Saint-Lô". Une déviation est mise en place par les RD974 et RD975 vers Pont-Farcy et les RD975 et RD999 vers Saint-Lô.

L'échangeur n°39 "Pont-Farcy - Tessy-sur-Vire" et l'aire de service de "Gouvets" sont également fermés dans les deux sens de circulation.

La durée de l'intervention des opérations de secours est estimée jusqu'à 14 heures.