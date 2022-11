Pauvreté. Rapport du Secours catholique : les spécificités de la Manche

Les personnes accueillies au Secours catholique ont besoin d'être écoutées. C'est la raison de venir dans les accueils de Normandie pour 71,5 % des bénéficiaires, soit 15 % de plus par rapport à la moyenne nationale. C'est ce que révèle le rapport annuel sur la pauvreté publié jeudi 17 novembre par le Secours catholique, qui s'inquiète aussi de l'effet de l'inflation sur les familles les plus pauvres.

La Manche bat un record national dans ce rapport. C'est dans ce département que les personnes viennent le plus au Secours catholique pour être accueillies et écoutées. C'est en tout cas la raison donnée par 98,5 % d'entre elles. Ici, on est 40 points au-dessus de la moyenne nationale. L'une des explications évoquée par l'association, c'est le retour des cafés sourires, repris dès la fin du confinement.

Qui vient au Secours catholique de la Manche ?

Les personnes accueillies sont majoritairement des Français, dans 91 % des cas, alors que cette proportion est plus basse dans le reste de la région ou au niveau national. Il y a aussi plus de femmes seules. Cela représente trois accueils sur dix. Concernant l'âge, les bénéficiaires sont plus vieux. La part des 50 ans représente 47 % des personnes aidées, contre 30 % en France. Les personnes viennent aussi beaucoup plus de zones rurales.

Deux tiers des personnes accueillies travaillent ou touchent le chômage. Le Secours catholique conclut qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres dans la Manche.

Lors des premiers rendez-vous, une demande d'aide alimentaire est formulée moins d'une fois sur 10.