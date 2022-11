Bonne table près de Caen. Restauration et soirées à thème au Nathaniel'S

Le restaurant est spacieux, l'intimité est respectée avec les tables voisines. Le noir épuré des murs et la décoration offrent une ambiance agréable. Placé dans la zone industrielle de Mondeville, le Nathaniel'S est un restaurant de cuisine française qui entend attirer une clientèle de bureau tous les midis. "Tout est fait maison, y compris les desserts et les glaces", affirme Richard Couvreux, gérant depuis juillet 2019. La carte est appétissante de A à Z, je pars sur la formule entrée-plat-dessert.

Une formule abordable

Je commence donc avec un œuf cocotte à l'andouille, un parfait échauffement avant un suprême poulet et sa sauce au cidre, servi avec des frites bien croustillantes. La sauce est un délice, la viande cuite comme il faut. Mon père, m'accompagnant, opte pour le burger chèvre miel, qu'il ne manque pas de complimenter avec passion après chaque bouchée. Je ne peux pas m'empêcher de terminer avec un fondant au chocolat, qui fait très bien le travail pour conclure ce midi gourmand. La formule me revient à 18,90 €, un prix très honnête vis-à-vis de la quantité.

Si des pizzas sont aussi à la carte, l'établissement possède un second visage, pensé en amont par Richard Couvreux. "Je voulais un endroit où les gens peuvent se retrouver, en périphérie de Caen, avec de la place à l'intérieur et à l'extérieur." Tous les vendredis soir, certains viennent user de leurs cordes vocales dans un karaoké géant. Le deuxième jeudi du mois, c'est plus physique, avec une soirée bachata. Enfin, tous les mois, une soirée à thème musicale est organisée, rencontrant un franc succès. Conclusion, si vous passez vers Mondeville et que vous désirez manger un repas copieux dans une ambiance détendue, le Nathaniel'S est fait pour vous.

Pratique. Le Nathaniel'S, rue Michel-Tournier, Mondeville. Ouvert le midi du mardi au samedi et les vendredis et samedis, de 19 heures à minuit. Uniquement des pizzas les jeudis soir.