Orne. Du basket pour recruter : c'est "du stade vers l'emploi" à Argentan

Alors que le taux de chômage est bas, pour permettre aux entreprises de continuer à trouver des salariés, Pôle Emploi a organisé jeudi 10 novembre des ateliers et des activités sportives autour du basket, avec quatorze employeurs et une soixantaine de demandeurs d'emploi venus de tout le département de l'Orne… sans que personne ne sache qui recrutait et qui cherchait un travail.

"L'idée est de créer du contact autrement ", explique Yannick Jouadé, le directeur de Pôle emploi Argentan, qui a monté ce projet avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, avec l'Agence nationale du sport, la Fédération française de basketball et le patronage laïc d'Argentan.

C'est le premier recrutement de ce type pour Cyril Richard, d'Agrial, qui recherche des magasiniers-caristes. "On recherche des gens motivés, le savoir-vivre est important, ensuite on les formera sur les compétences nécessaires" explique-t-il, alors qu'il peine à recruter.

Noël Jouny était auxiliaire-ambulancier, mais il cherche une reconversion. Il avait déjà entendu parler de ce dispositif sport/recrutement, dont c'est la quatrième déclinaison en Normandie. Il trouve intéressant "d'ainsi dédramatiser l'entretien avec un recruteur".

Après la matinée de sport et un repas, cette journée s'est poursuivie avec des entretiens d'embauche plus traditionnels.