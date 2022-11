Le Havre. À la boutique du HAC, vers un record de vente de maillots ?

Le Havre Athletic Club pourrait bien battre son record de vente de maillots, cette saison. Pour la seconde année consécutive, les ventes sont en progression au HAC Shop, la boutique du club. Si les 150 ans du club doyen ont pesé l'an passé, "on ne peut pas nier que les bons résultats de ce début de saison accentuent cette tendance", constate Clément Calvez, directeur du développement.

• Lire aussi. [Photos]. Enorme journée pour fêter les 150 ans du HAC

Vers un record de vente de maillots au HAC ? Impossible de lire le son.

Le HAC devrait enregistrer une hausse de 25 % des ventes, avec "3 000 à 4 000 maillots vendus sur la saison", pronostique-t-il. Si les grandes tailles sont très plébiscitées, le club a réussi à obtenir du réassort. "Pour Noël, on devrait pouvoir contenter tous les amoureux du club qui souhaitent s'équiper", espère Clément Calvez, qui rappelle toutefois que les commandes auprès de l'équipementier Joma sont annuelles. "C'est compliqué de se réapprovisionner en cours de saison, il faut bien calibrer nos besoins et nos stocks pour l'année. On avait prévu un peu de marge, on ne devrait être en rupture trop tôt."

On se laisserait bien tenter par un pull de Noël Ciel et Marine, non ?

En boutique, une autre tendance apparaît : le flocage le plus demandé cette saison est le numéro 8, la révélation Yassine Kechta, devant celui du capitaine Victor Lekhal.