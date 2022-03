[Photos]. Enorme journée pour fêter les 150 ans du HAC

150 ans ça se fête ! Les Havrais et supporters ciel et marine ont massivement répondu à l'appel pour rendre la journée purement inoubliable. Plus de 18 000 billets ont été vendus, un record pour le club.

[photo]

Le stade Océane était presque plein. - Jean-Baptiste Bouin

La journée a commencé par une parade en ville depuis Massillon organisé par les supporters du HacFans1872 en direction du stade Océane. Ce sont les mêmes supporters qui avaient orchestré la magnifique illumination du stade lundi 14 mars.

Parade matinale des supporters avant de rejoindre le stade Océane. - Jean-Baptiste Bouin

Dans le village, sur le parvis de nombreuses animations étaient organisés pour divertir les Havrais venus bien avant le coup d'envoi du match à 15 h. Parmi les supporters, beaucoup d'étudiants et des jeunes des écoles de football de la région avaient été invités. Moment incontournable : la séance de dédicaces des anciens "Hacmen" qui a créé une forte affluence. Tous ont répondu présent comme Vikash Dhorasoo, Abdel Djaadaoui ou encore Alexis Bertin. L'objectif était donc de faire le grand Chelem des signatures.

Vikash Dhorasoo en dédicace avec d'autres valeureux ex HACMEN. - Jean-Baptiste Bouin

Marathon d'autographes des anciens joueurs du HAC. - Jean-Baptiste Bouin

Sur le terrain, le match était assez équilibré. 6 buts ont été marqués dont beaucoup en fin de partie. Malheureusement, la victoire n'a pas été du côté du HAC. Les Caennais se sont imposés 4 à 2. Un score qui aurait pu gâcher la fin de journée si l'ambiance n'avait pas été aussi bonne. Avant de repartir, des concerts ont permis de finir en beauté cet anniversaire. Medine, rejoint par Pirate et d'autres artistes havrais ont mis le feu à la scène en fin de journée. Francis, Nino Gotfunk, Jamila et Scars ont mis l'ambiance tout comme l'improbable youtubeuse Danielle du Studio Danielle.

Les supporters du SM Caen sont venus en nombre assister au match. - Jean-Baptiste Bouin

D'autres évènements anniversaire auront lieu dans les prochains mois.

