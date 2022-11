Ciral. Reprise de la fanfare : "La boucle est bouclée"

Ils sont treize. Certains se retrouvent après des décennies sans s'être recroisés. Plusieurs membres de la fanfare L'Espérance de Ciral ont reformé la troupe musicale d'antan à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, vendredi, et du centenaire de l'inauguration du monument aux morts. L'orchestre de Ciral, commune située à 20 kilomètres d'Alençon, était à l'arrêt depuis 44 ans.

Les membres de la fanfare de Ciral dans les années 1975. - L'Espérance de Ciral

1910-1978

C'est en préparant la venue des équipes de la télévision pour un reportage sur la fanfare que la troupe de L'Espérance de Ciral, fraîchement reformée, a découvert ses origines. Soigneusement écrite par un de ses anciens membres, l'histoire de la fanfare remonte à 1910. La troupe, alors composée de dix musiciens, a été fondée par l'abbé Baptiste Gauthier, curé de la paroisse communale. "Et voilà 1914, neuf sur dix partirent sur le front, mais hélas, quatre d'entre eux n'entendirent pas le cessez-le-feu", peut-on lire sur l'une des lettres manuscrites. La fanfare fut remise à l'arrêt durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire, sur le papier, s'arrête en 1977, mais ses membres estiment que l'arrêt de la fanfare a été prononcé en 1978.

Le retour 44 ans après

Christian Lemaître, aujourd'hui âgé de 62 ans, a rejoint la troupe en 1968. Il était alors âgé de huit ans. C'est lui et Patrick Lemoine qui sont à l'initiative de la reformation de la troupe. Parmi les autres membres : Jacques et Jean-Luc Lemaître, Jean-Luc Fournier, Guy Guillemeau, Denis Godefroid, Bernard Voltier, Gérard Trouillot, Sylvain Thuhault, Laurent Fournier. Sans surprise, tous ont répondu favorablement et "avec plaisir" pour animer la cérémonie de commémoration du vendredi 11 novembre, à Ciral. Par la même occasion, la fanfare jouera pour le centenaire de l'inauguration du monument aux morts de la commune.

À Ciral, 42 soldats sont morts durant la guerre. Pour Christian Lemaître et ses compagnons, cette reprise sonne l'heure des retrouvailles et elle rappelle l'importance du devoir de mémoire.