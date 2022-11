Cherbourg-en-Cotentin. Un paquebot fait demi-tour à cause des conditions météorologiques

Le troisième plus grand paquebot d'Europe devait amarrer à Cherbourg ce dimanche 6 novembre. Le MSC Virtuosa, transportant plus de 6 000 passagers, ne jettera pas son ancre dans le port normand finalement. La faute à une météo trop dangereuse ces derniers jours. La Manche est placée en alerte jaune pour orages, vents violents, pluie et inondations ainsi que risque de submersion. Le navire a pourtant bien essayé de rentrer dans la rade cherbourgeoise, mais la manœuvre étant trop risquée, la décision a été prise de faire demi-tour. Dommage pour les vacanciers, qui ne pourront pas profiter du patrimoine manchois !

Pour rappel, les conditions météorologiques sont particulièrement compliquées ce week-end, et les organisateurs de la Route du Rhum ont d'ailleurs décidé de reporter le départ.