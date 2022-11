Le Havre. La route du Rhum décalée en raison de la météo

Coup théâtre, le départ de la Route du rhum, prévu ce dimanche 6 novembre est annulé. En cause, les mauvaises conditions météo attendues en mer, indique la direction de la course avec en prévision ce dimanche 6 novembre, des vents moyens de l'ordre de 40 nœuds et des rafales supérieures à 50 nœuds, s'accompagnant d'une très forte houle soulevée par la tempête tropicale Martin, soit 7 mètres de creux prévus en Manche dès lundi. La direction a donc décidé, à l'occasion du briefing météo de 10 h 30 ce samedi 5 novembre, de décaler le départ de la course depuis Saint-Malo à mardi ou mercredi, deux journées qui pourraient être plus favorables.

12 Normands sont en lice cette année pour la Route du Rhum. Parmi eux, le Havrais Charlie Dalin, grand favori, le doyen de la course, le Cherbourgeois Halvard Mabire, 65 ans, et le benjamin de la flotte le Granvillais Martin Louchard tout juste âgé de 20 ans ! Les 138 skippers engagés sur la course devront parcourir plus de 6 500 kilomètres, direction Point à Pitre en Guadeloupe.