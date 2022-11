Football. Le QRM et le HAC s'affrontent pour un derby

"Unis pour gagner ensemble", c'est le slogan du Quevilly Rouen Métropole (QRM). Et justement, samedi 5 novembre, l'équipe affronte celle du Havre Athletic Club à partir de 19 heures, pour un derby au Stade Diochon, au Petit-Quevilly. Lors de la conférence de presse organisée avant le match jeudi 3 novembre, l'entraîneur du QRM Olivier Echouafni s'est exprimé. "Il va falloir faire un exploit et être dans la combativité et dans la détermination." Selon lui, "on connaît l'importance de ce genre de match. On se prépare pour bien le débuter et faire une grande performance".

Une équipe motivée à remporter la victoire

Le défenseur central du QRM Cissokho Till était également présent. "Si on met l'agressivité qu'il faut comme ce qu'on a montré à Sochaux, qui était sur le papier favori, ou Caen par exemple, je pense qu'on peut faire mal à cette équipe du Havre." Pour lui aussi, "ce derby, c'est important pour la région. Il a une saveur particulière". Et pour cause, le joueur l'affirme : "On est très motivés et on a hâte."