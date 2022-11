Alençon. L'univers des mangas débarque jusqu'à la fin de l'année

L'univers des mangas a fait de la route en France, depuis les années 1990. Ces ouvrages japonais ont trouvé leur place au sein de la grande famille des bandes dessinées. En 2021, une BD sur deux vendues en commerce était un manga selon le bilan annuel de l'entreprise d'analyse GfK market intelligence. Les phénomènes Naruto et Demon Slayer sont aux premières places du podium. Ce succès n'a pas échappé à l'enseigne Leclerc, basée à Arçonnay, près d'Alençon. Depuis le lundi 17 octobre, les héros de la fiction japonaise sont mis à l'honneur dans la boutique éphémère de la galerie marchande.

La boutique propose principalement la vente de produits dérivés des bandes dessinées japonaises.

Naruto, Demon Slayer, One Piece…

Star des animés, le manga Naruto connaît un succès mondial depuis sa sortie en 1999. C'est ce qui explique son importance dans les rayons. Au-delà de quelques bandes dessinées, le commerce propose la vente de posters, de sacs, de bols, de figurines ou encore… de grandes tirelires. C'est sur cet objet que Laëticia Olier, mère de famille, a jeté son dévolu. Un cadeau de Noël anticipé pour son fils.

Des mangas célèbres, comme Naruto ou One Piece, sont présents dans les rayons de la boutique.

La boutique ne s'arrête pas là. Pour les passionnés de culture japonaise, des cours pour apprendre la langue sont dispensés et il est possible de s'inscrire à différents ateliers. Des animations sont prévues durant les prochaines semaines. Cerise sur le gâteau, des combats de sumo auront lieu le second week-end de novembre dans la galerie marchande. Fin novembre, il sera possible de se photographier avec son héros préféré grâce à un photomaton, qui change le fond de la photo pour passer d'un univers à un autre.