[Photos] Alençon. Une résidence à 3,2 millions d'euros pour les étudiants du secteur de la santé

Après plus d'un an de travaux, la résidence Paul Lavigne, au 34 rue des Poulies à Alençon, est prête à recevoir ses nouveaux résidents. Sa vocation est d'accueillir des étudiants dans le domaine de la santé. Au total, 48 logements sont proposés. Les locaux ont été inaugurés jeudi 27 octobre.

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, Joaquim Pueyo, maire d'Alençon, Sébastien Jallet, préfet de l'Orne, et Christophe Mazin, directeur du Centre hospitalier Alençon-Mamers.

"Nous avons besoin de médecins"

Le bailleur social Orne Habitat, propriétaire de la résidence depuis 2016, a signé un partenariat avec le Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Mamers (CHICAM). Il a été convenu entre les deux entités qu'au moins 30 logements seraient proposés aux internes et agents de l'établissement de santé.

Christophe Bazin, directeur CHICAM

La résidence est aussi ouverte à d'autres étudiants du secteur de la santé, notamment du paramédical. Pour le centre hospitalier d'Alençon, cette nouvelle offre hôtelière est une véritable aubaine. L'établissement espère attirer davantage de médecins sur le territoire. Un espoir partagé par le Département de l'Orne. Selon Christophe Bazin, l'accessibilité au logement peut être un atout pour l'arrivée de futurs étudiants en santé, puisque seulement une dizaine de logements leur sont proposés pour l'instant dans la commune.

Un projet à 3,2 millions d'euros

Des appartements de 33 à 46 m2, des terrasses individuelles et plusieurs salles de sport… Tout est fait pour que les étudiants ne souhaitent plus repartir. La résidence dispose en effet de huit T2 de 46 m2, dont le loyer est de 584 € charges comprises, et de 40 T1 de 33 m2, d'un loyer de 459 € charges comprises. Chaque logement est meublé et possède son propre balcon.

Au total, 40 appartements T1 similaires à celui-ci sont proposés.

Concernant les espaces collectifs, tout a été prévu au rez-de-chaussée : plusieurs salles de sport, une buanderie, un grand espace multimédia, un grand réfectoire et une terrasse de 70 m2. D'importants travaux ont été nécessaires pour réhabiliter le lieu. Dans le passé, la résidence, alors appelée "Les quatre saisons", accueillait des personnes âgées. Au total, 3,2 millions d'euros ont été investis afin de rénover et de mettre aux normes le bâtiment. Orne Habitat a financé le projet à hauteur de 384 000 € et le Conseil départemental 100 000 € pour l'ameublement. Le reste, plus de 2,8 millions d'euros, provient de prêts.

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental et d'Orne Habitat

Pour le Département, cet investissement permet de lutter contre le phénomène de désert médical. Un projet qui vient appuyer les efforts déployés par l'Orne, notamment avec la création du Centre de département de santé à Bagnoles-de-l'Orne en 2020. Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, a d'ailleurs profité de l'inauguration pour annoncer l'arrivée prochaine de trois nouveaux spécialistes de santé au sein de l'établissement de Bagnoles.

Un grand espace multimédia de deux pièces est au rez-de-chaussée.

Paul Lavigne : "un chirurgien au grand cœur"

La résidence a pris le nom d'une personnalité importante d'Alençon. Paul Lavigne a été chirurgien orthopédiste durant quarante années dans la commune. Il était connu aussi pour son engagement dans le jumelage avec Koutiala, commune malienne, ainsi que pour sa fonction de président de l'association de la Ligue contre le cancer. Lors de son discours d'inauguration, Christophe de Balorre a rendu hommage à cet homme "bienveillant, empathique et généreux". Pour l'occasion, le docteur Lyon, âgé de 86 ans et en activité depuis 1966 à Alençon, était présent. Lui aussi rend hommage à Paul Lavigne, à qui il voue "une grande admiration".