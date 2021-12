Apprendre en s’amusant à l’Estran

Un jeu de piste, 23 photos, un questionnaire, et c’est parti pour une visite peu commune du musée de l’Estran, Cité de la Mer à Dieppe. Deux parcours sont possibles, l’un pour les 5-10 ans, l’autre pour les 11-16 ans. L’enfant doit retrouver 23 photos disséminées dans les étages du musée. Une fois l’image découverte, il doit trouver le nom de l’objet représenté et remplir le questionnaire.

Un moyen ludique d’apprendre et de comprendre le monde qui l’entoure. Plusieurs thèmes sont abordés tels que la construction navale, les techniques de pêche, la géologie et la pollution au travers de l’étude des falaises et galets. Un grand tirage au sort des participants est programmé en septembre. L’occasion de gagner le livre que l’enfant aura choisi au moment de son inscription.



Pratique. Jeu de piste pour les 5 – 16 ans, jusqu’au 18 septembre, musée de l’Estran, 37 rue de l’Asile Thomas, Dieppe, tél.02 35 06 93 20. Tarifs de 3,50 à 6 €.