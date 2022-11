Bonne table dans le Cotentin. L'Antidote, cuisine créative normande

L'Antidote est judicieusement situé, dans le vieux Cherbourg. Le restaurant affiche une déco tendance aux lumières chaleureuses, qui donnent à l'ensemble un air vintage très agréable. Chaque jour, deux plats du jour sont proposés par le chef de cuisine accompagné par deux cuisiniers. Le jour de ma venue, je choisis le plat du jour à 10,50 euros : des joues de porc, délicieuse, très légères et tendres.

Au menu, de délicieuses joues de porc.

Le restaurant existe depuis maintenant 15 ans. À sa tête, Armand Doucet a souhaité mettre en avant une ambiance chaleureuse conviviale et familiale. "Notre cuisine est créative, entre tradition normande et gastronomie", indique le gérant, qui propose une cuisine inventive, entre terre et mer.

Le personnel formé

avec des chefs de renom

Les recettes sont imaginées avec des chefs de renom et Meilleurs Ouvriers de France qui viennent former le personnel du restaurant. "C'est important de former les équipes aux nouvelles techniques", précise Armand Doucet. Jean-Marc Tachet, Meilleur Ouvrier de France, est ainsi intervenu pour insuffler audace et innovation, comme ce champion du monde de la pâtisserie en 2003, Youri Neyers, ou cet autre champion du monde de la pâtisserie en 2009, Jérôme Langillier. Autre pointure, Victor Delpierre, champion du monde Barista & Cocktails en 2013, est venu former les équipes à la création de cocktails. Des noms prestigieux et des savoirs faire transmis "pour à chaque fois, se former, se renouveler, s'approprier de nouvelles techniques de cuisine", précise Armand Doucet. Et dans les assiettes, cela se remarque. Comme ces burgers aux fromages normands, ces moules à la crème de curry. Poissons et viandes sont à chaque fois magnifiés par cette cuisine créative et colorée. L'Antidote dispose aussi d'une charmante terrasse, au calme, à l'abri des bruits de la ville.

Pratique. L'Antidote, 41 rue au Blé, Cherbourg-en-Cotentin, ouvert du mardi au samedi. Tél. 02 33 78 01 28.