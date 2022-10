Un port normand peut remporter le British Yachting Awards 2022 et devenir le port de l'année. Il s'agit de celui de Barneville-Carteret. La marina est en lice pour cette récompense attribuée par le magazine Sailing Today with Yachts & Yachting. Il est possible de voter ici, jusqu'au dimanche 6 novembre.

Les résultats seront dévoilé le lundi 28 novembre.