Bonne table à Caen. Le plein de saveurs à L'imprimerie

Julien Rault n'a gardé que le nom de ce restaurant situé rue des Rosiers, accolé au magasin de musique Bonnaventure proche du Jardin des plantes. L'imprimerie a changé de déco et de concept. Après deux mois de travaux, le jeune entrepreneur a ouvert sa première affaire personnelle au mois de juillet.

Légumes d'automne

Ce midi d'octobre, je m'installe proche de la fenêtre. Les rayons de soleil se reflètent sur mon visage. Je suis affamée. À l'ardoise, deux entrées, trois plats et deux desserts. J'apprécie quand il n'y a que très peu de choix. C'est, selon moi, gage de la qualité des produits. "Il y a toujours une viande, un poisson et un plat végétarien, précise le chef. Le menu change toutes les semaines". C'est le match dans ma tête entre le poulet croustillant et son risotto de tomates pesto contre la fregola sarda accompagné de ses courges et légumes snackés. Pourtant, je ne connais pas le deuxième plat. "C'est un plat typique de Sardaigne" me rétorque le chef. Il faut imaginer des petites pâtes rondes façon risotto. Au final, pas de jaloux, on décide de partager avec mon amie. Devant mes yeux, ce mélange de couleurs du velouté de courges me plaît. En bouche, triple dose de plaisir. Le croustillant du poulet face à la douceur du potimarron, c'est un régal sans nom. Mon assiette terminée, je demande au chef quelles épices ont été utilisées. Il répond : "Il n'y a pas d'épices particulières. C'est un poivre que j'utilise dans le velouté qui donne ce goût relevé." Je termine mon repas par une verrine de chocolat moelleux, praliné et vanille. Le tout pour 18 €. Tout est fait maison. Passé par plusieurs bonnes adresses de Caen, comme La table des matières ou A contre sens avec le chef étoilé Anthony Caillot, Julien Rault s'est associé à Arnaud Hubert, ancien collègue du Saint-Sauveur, où ils se sont croisés il y a trois ans. Ce dernier l'aide au service en salle.

Pratique. L'imprimerie, 65 Rue des Rosiers. Ouvert le midi du mardi au samedi et le soir (sauf le mardi). Tél. 02 31 08 42 42.