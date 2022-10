Saint-Lô. Le jeu à l'honneur au centre Nelson Mandela

C'est les vacances, et il faut occuper les enfants… et les adultes, pour ceux qui ont des congés. Les balades sont de mises dans la région avec le temps qu'il fait. Mais après, pourquoi pas se plonger un jeu de société, ou dans un livre ? Le centre Nelson Mandela, à Saint-Lô, propose toute la semaine, jusqu'au vendredi 28 octobre, des matinées spéciales, de 10 heures à 12 heures. Un type de livre est mis en relation avec un type similaire de jeu de société, par exemple des livres pop-up et des jeux de construction. C'est aussi l'occasion d'un moment privilégié entre parents et enfants.

Une fois la lecture finie, ce sont les jeux qui attirent le plus, comme les Kapla (planchettes de construction en bois) ou les poupées. Lina, 8 ans, va construire "une girafe". Anaïs Lavalley, une maman saint-loise, vient pour la première fois. "Je trouve que le lieu est agréable. C'est très convivial. Il y a plein de choses et pour tous les âges, donc je trouve ça parfait", assure-t-elle.

Le jeu de société a de nombreux bienfaits selon l'animatrice Fanny Hallet. "Ça développe plein de choses : l'imaginaire, la créativité, la stratégie. Et l'intérêt dans les jeux de société, c'est qu'on peut se tromper", précise-t-elle.

Tous les habitants de l'agglomération de Saint-Lô peuvent s'inscrire à la ludothèque et emprunter des jeux, en fonction de l'âge et du nombre de joueurs.

Pratique. Centre Nelson Mandela : 99, rue John-Kennedy, à Saint-Lô. Tél. 02 50 80 90 00