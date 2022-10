Le Grand-Quevilly. Gladys Verhulst aborde 2023 avec ambition

La cycliste Gladys Verhulst, originaire de Grand-Quevilly, fait le bilan de la saison 2022 et aborde l'année 2023 avec l'envie de montrer ce dont elle est capable au sein de la FDJ, sa nouvelle équipe.

Quel bilan faites-vous

de cette année 2022 ?

Je me suis découverte physiquement et mentalement cette année, malgré des difficultés en début de saison à cause de ma chute (N.D.L.R, Gladys Verhulst a été victime d'une grave chute courant février, à l'occasion d'un stage de pré-saison en Espagne, provoquant une fracture de la clavicule). Cela m'a mis 'out' pendant quelques semaines, je n'ai pas pu reprendre comme je le voulais.

J'ai retrouvé mon niveau seulement quinze jours avant les championnats de France (la coureuse a terminé deuxième de la compétition à Cholet, son quatrième podium en championnat de France sur route). Je le dois à ma famille et à mon entraîneur, qui m'ont aidé à relever la tête après ce pépin physique. Cela rend la saison encore plus belle car j'ai su rebondir et faire de très bons résultats par la suite.

Quelles sont les prochaines échéances en ce qui vous concerne ?

Les vacances ! C'est un peu la période creuse en ce moment. J'ai stoppé le vélo début octobre après mes courses en Italie avec l'équipe de France. J'étais en stage dernièrement avec la FDJ (équipe cycliste FDJ-Suez-Futuroscope), je viens de rentrer pour profiter de ma famille en Normandie. Je pense que cela me fera le plus grand bien avant de repartir au travail dans une dizaine de jours.

Concernant les prochaines compétitions, j'attends de voir si je participe au Tour Down Under en Australie en janvier avec ma nouvelle équipe. Je devrais être fixée en novembre. Les Jeux Olympiques à Paris trottent aussi dans un coin de ma tête. Les qualifications débutent cette année. Il n'y aura pas beaucoup place, mais je suis motivée pour montrer de quoi je suis capable.

Vous débuterez 2023 avec la FDJ,

qu'est-ce que cela vous fait ?

En intégrant la FDJ, j'accède enfin au World Tour et la cerise sur le gâteau c'est qu'il s'agit d'un World Tour en France cette année, donc forcément oui je suis très contente d'arriver dans cette équipe ! Je me dis que j'ai vraiment la chance d'être parmi les deux recrues de la FDJ cette année. C'est une marche en plus que je vais franchir. L'équipe est quatrième mondiale, donc cela veut dire qu'il y a déjà pas mal de leaders. Mon rôle sera surtout d'aider aux mieux mes leaders mais quand j'aurais ma chance, je ferai en sorte de m'exprimer au mieux.