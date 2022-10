Près de Caen. Assassinat de Théo : le procès se poursuit, la cour en attente de la vérité

Le procès du jeune Théo Perelle, âgé d'à peine 19 ans et assassiné le 18 mai 2019 à Hérouville-Saint-Clair, se poursuit aux assises du Calvados. Voilà déjà cinq jours que le procès s'est ouvert, encore sans réponse. Les quatre accusés défilent devant les juges, dont Sidi Ahmed Habatti, dit Sido, incarcéré à la prison du Havre depuis le 31 mai 2019. Les trois autres, dont un mineur au moment des faits, se sont présentés libres. Ils risquent, sauf le mineur, la prison à perpétuité.

Les deux principaux accusés se rejettent la faute

Le meurtre s'est produit le 18 mai 2019. La soirée précédente, Théo Perelle, jeune garçon gentil, serviable, bien élevé selon l'avis de tous, croise Sido. Aux dires de celui-ci, ils échangent "un mauvais regard". Et juste pour cette raison, Sido "promet" de revenir. Ce qu'il fera, accompagné de trois copains avec un fusil à pompe. À la barre, ce dernier reconnaît être venu avec l'arme et avoir tiré le premier coup de fusil en l'air. Il assure avoir lâché l'arme juste après et accuse l'un de ses copains comme étant responsable du meurtre. Pour autant, il s'enfuira en Algérie avec la complicité de ses parents.

"Je ne me rappelle plus"

Plusieurs témoins se sont succédé à la barre ainsi que différents spécialistes. Des psychiatres et psychologues ont été interrogés, dont certains par vidéoconférence. D'une façon générale, la plupart semblent amnésiques. Aux questions posées par la présidente, le procureur ou les divers avocats, ils répondent "je ne sais pas, je ne me rappelle plus". L'un des témoins, un ami de Théo, dira qu'après le premier coup de feu, il est allé se cacher derrière une voiture et que cela l'a empêché de voir exactement ce qu'il s'était passé. Les deux principaux suspects, interrogés longuement par la présidente, nient avoir tiré le coup de feu mortel, se rejetant la faute l'un sur l'autre.

Sans aveu du réel tireur, il sera difficile de connaître la vérité. Le procès continue et le verdict ne devrait pas être connu avant lundi 24 octobre.