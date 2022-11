Alençon. Lujipeka, le rappeur de Rennes sur la scène de La Luciole

Le rappeur rennais du collectif Columbine se produit en solo depuis 2020. Il a sorti son album Montagnes russes fin 2021, dont certains titres ont réalisé plusieurs millions de vues sur YouTube. Lujipeka, c'est surtout beaucoup de proximité et d'échanges avec le public, pendant et après ses concerts. Et beaucoup d'énergie sur scène. Après les Transmusicales de Rennes, le Printemps de Bourges ou encore le Tendance Live Anova en mai dernier, Lujipeka revient à La Luciole à Alençon, où il était déjà passé en 2018 avec Columbine.

Pratique. La Luciole, vendredi 11 novembre à 20 h 30. Première partie : Dominique Février. Réservation : laluciole.org.