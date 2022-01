Le Cargö : résolument actuel

Cette année encore le Cargö se place comme la salle de musiques actuelles à fréquenter. «La programmation est assez chanson, assez grand public. Elle marque bien nos efforts de pouvoir proposer une programmation éclectique», souligne Christophe Moulin, co-directeur de la strucutre. Et de fait, le public va être servi en artistes reconnus : Alpha Blondy le 3 octobre, Cali le 6 du même mois, Yann Tirsen le 8 octobre, Sanseverino le 17 décembre… Et en artistes découvertes : «Il y aura Sophie Hunger, Jérémy Jay ou en tendance un peu plus électronique, Buraka som sistema».



Phoenix à Caen

Mais la plus grand fierté du Cargö ce trismestre, c’est la venue de Phoenix le 17 octobre prochain. «Le spectacle est déjà quasiment complet», précise Christophe Moulin. La structure n’oublie pas non plus sa tendance hip hop avec la programmation de «notre locomotive nationale» , Orelsan le 27 novembre. Côté métal, le Cargö accueillera Nile le10 décembre. La salle de musiques actuelles n’oublient pas non de collaborer avec les collectifs locaux et les structures régionales comme les Africales dont l’ouverture est prévue le 3 octobre.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire