Vimoutiers. Les enfants préparés aux risques d'inondations

Sap-en-Auge, Gacé, et Vimoutiers font partie des communes ornaises qui ont subi d'importantes inondations, ces dernières années. En 2018 puis en 2021, de nombreux habitants avaient dû être évacués. Prévenir des risques liés aux inondations, c'est l'objectif qu'avait la journée du jeudi 13 octobre au collège Arlette Hée-Fergant, à Vimoutiers.

Près de 90 enfants, issus des classes de CM1, CM2 de l'école Gustave Flaubert, et des classes de 6e du collège de Vimoutiers, ont participé à des ateliers de sensibilisation. Organisées dans le cadre de la journée nationale de la résilience face aux risques naturels et technologiques, des interventions de différents acteurs ont été organisées. Pour Olivier Hocquard, principal du collège, cette journée de prévention a un véritable enjeu.

Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) sont en première ligne pour intervenir auprès des écoliers et des collégiens. Pour rappel, en 2018, 145 pompiers avaient été mobilisés pour évacuer la population en danger. Ils étaient intervenus plus de 400 fois en l'espace d'une journée. Sensibiliser les enfants aux risques, le lieutenant-colonel Thierry Foltzer-Mazzola, en mesure l'importance.

Les écoliers et les collégiens ont découvert les risques liés aux inondations à travers six ateliers. Le succès de la journée semble unanime.