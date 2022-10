Miss Normandie. Deux ans après une première participation, la Rouennaise Charlie Bénard retente sa chance

Il y a deux ans, Charlie Bénard se présentait à l'élection de Miss Normandie aux côtés d'Amandine Petit et de Youssra Askry. Aujourd'hui en sixième année de médecine à Rouen, la jeune femme de 25 ans a décidé de retenter l'expérience. "La première fois que j'ai participé à l'élection, j'ai vécu une super aventure, alors je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience et aller encore plus loin cette année", raconte-t-elle. En 2020, elle découvrait l'univers des Miss et faisait ses premiers pas dans ce milieu. "Je n'étais pas très l'aise. Cette année, je vois vraiment une différence. Je me sens plus prête finalement et j'ai plus confiance en moi."

Une seconde chance pour devenir Miss

Cette seconde participation à l'élection de Miss Normandie est l'occasion pour elle d'améliorer sa prestation. "Je sais sur quoi je dois travailler. Ce qui a pêché la première fois, c'étaient les chorégraphies, donc là, je m'entraîne tous les jours." Les critères de sélection qui se sont assouplis lui ont aussi été bénéfiques. "Avant, on ne pouvait plus participer si on avait 25 ans. Si cette règle n'avait pas été enlevée, je n'aurais pas pu me présenter", déclare la Rouennaise. "Au casting régional, nous étions 273 à avoir envoyé notre candidature. Ensuite, nous étions 80 à être convoquées, dont moi." Et pour le test de culture générale, "je suis arrivée première !". À la fin des épreuves qualificatives, il restait 12 finalistes, dont l'étudiante en médecine. Depuis plusieurs mois, toutes les candidates se préparent pour l'élection de Miss Normandie qui se déroulera vendredi 21 octobre au Carré des Docks au Havre. "Je ne me rends pas compte que l'élection est si proche, on commence à stresser mais on a aussi hâte d'y être. Maintenant, c'est à nous de travailler de notre côté pour être prête le jour J", affirme la Normande. Et elle compte bien se donner à fond car l'année prochaine, Charlie Bénard sera interne. Elle espère se spécialiser dans la médecine générale. "C'est ma dernière participation parce que l'an prochain, je n'aurai plus le temps. J'ai vraiment envie de décrocher la couronne !"

Pour l'heure, l'étudiante en sixième année de médecine doit justement gérer ses cours et ses rendez-vous de Miss. "Les semaines sont parfois chargées mais pour le moment, j'arrive à concilier les deux." Le jour de l'élection, les candidates défileront avec les créations du couturier rouennais Smaïn Boutamtam, de la boutique Infinity Mariage et en maillot de bain une pièce. Ensuite, chacune d'entre elles se présentera lors de l'épreuve phare : le discours. "Lorsque le public hésite entre plusieurs candidates, ça peut vraiment faire pencher la balance." Rendez-vous vendredi 21 octobre pour connaître le verdict final.

