Caen. Un objet rare rejoint les collections du Mémorial

Toute l'année, le Mémorial de Caen enrichit ses collections grâce à des dons et acquisitions d'objets ou documents d'archives. Le musée a annoncé jeudi 13 octobre l'acquisition d'un harmonium militaire américain utilisé lors de la Bataille de Normandie, auprès d'une famille normande. La firme Estey Organ Corporation a produit des harmoniums portatifs pour soutenir l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif était de reproduire sur un ensemble portatif les sons émis par un harmonica et un accordéon, et de réaliser un instrument à vent facilement utilisable sur le front.

L'histoire de cet harmonium

Lors de la Bataille de Normandie en 1944, les aumôniers militaires ont débarqué sur les plages normandes pour apporter un soutien psychologique, spirituel et social aux soldats sur le front. L'un d'eux s'installe alors dans le camp militaire américain de Méautis, petit village au sud de Carentan, dans la Manche. L'harmonium utilisé lors des offices religieux est récupéré par l'abbé Lecointe, qui le conserve dans la paroisse de Méautis. Quelques années plus tard, l'abbé offre l'instrument aux enfants d'une famille du village.

Désormais, l'harmonium a trouvé sa place dans les collections du Mémorial pour être conservé et intégrer par la suite aux parcours du musée.