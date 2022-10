Calvados. Prison ferme pour vols et tentatives de vols commis par des gens du voyage

Quatre hommes de la communauté des gens du voyage étaient jugés jeudi 6 octobre au tribunal judiciaire de Caen. L'un était absent pour cause de Covid-19. Son avocat a obtenu le renvoi au 15 juin 2023. Les trois autres étaient présents. Il leur était reproché des vols par ruse, effraction, escalade chez des particuliers ou des entrepôts en Normandie. Les premiers faits se sont produits du 12 au 15 novembre 2018, les autres le 6 puis le 28 février 2019. Pour les premiers, une voiture de la marque Renault avec des individus à bord avait été vue sur les différents lieux des délits. À chaque fois, des bijoux, des pièces de collection, du linge, des bibelots… étaient dérobés. À la barre, les hommes présents ont nié farouchement être dans ce véhicule.

Douze victimes

Pour la série de vols en février 2019, le véhicule repéré est un Citroën. Les méfaits ont été commis sur les mêmes journées, le 6 et le 28 février, avec le même mode opératoire. Là, on retrouve l'ADN d'un prévenu. Il y a aussi des caméras de surveillance où l'on reconnaît les accusés, bien qu'ils nient encore toute implication dans ces vols. Quand la présidente leur dit : "Pourtant, c'est bien vous que l'on voit sur les photos." L'un répond : "Cela me ressemble peut-être, mais ce n'est pas moi." Quant aux autres, ils nient tout en bloc.

Il y a eu en tout 12 victimes, dont 7 se sont portées partie civile. Leur avocate explique qu'il y a préjudice matériel et moral. En particulier, chez un couple, dont les gourmettes en or des enfants ont disparu. Elle demande des compensations financières. Le procureur demande de la prison ferme. Les avocats de la défense disent qu'il n'y a aucune preuve recevable et demandent donc la relaxe.

Après délibéré, ils sont relaxés pour les faits de 2018, mais pour ceux de 2019, deux des prévenus, Brandon Noel et Daussonne Noel écopent de 30 mois de prison ferme, et le troisième, Cédric Schenk, de 15 mois de prison ferme. Ils devront en outre payer ensemble 10 470 euros aux victimes qui se sont portées partie civile.